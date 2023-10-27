  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'
Yerel Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Yerel

Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:17:00 -
Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bilgisi ve koordinesi ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde Gökçeada’da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahıslardan, emekli Kıdemli Albay E.B., Hava Kuvvetleri Üsteğmen H.İ.Y., Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Kurmay Albay E.E.E., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş N.Ö., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş Y.A., Kara Kuvvetleri Yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. olmak üzere toplamda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanla adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık olarak 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'ye 2 ilde eş zamanlı operasyon
FETÖ'ye 2 ilde eş zamanlı operasyon

Yerel

FETÖ'ye 2 ilde eş zamanlı operasyon
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çorum'da FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Çorum'da FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Yerel

Çorum'da FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Samsun'daki 3 camiye yönelik saldırının arkasından FETÖ çıktı!
Samsun'daki 3 camiye yönelik saldırının arkasından FETÖ çıktı!

Gündem

Samsun'daki 3 camiye yönelik saldırının arkasından FETÖ çıktı!

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Gündem

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!
Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!

Gündem

Samsun'da camileri kundaklayan şahıs, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç edilen eski imam çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23