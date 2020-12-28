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Aktüel Çanakkale'de can salı içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Çanakkale'de can salı içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:39:58 -
Çanakkale'de can salı içindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmeni bota alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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