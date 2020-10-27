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Aktüel Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:11:59 -
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Dondurma köyünün birden fazla kişide pozitif vaka tespit edilmesi nedeniyle salgının yayılımının önlenmesi amacıyla karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Köyde bugün itibarıyla 14 gün süreyle tedbirlerin uygulanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında idari, gerekli durumlarda da adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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