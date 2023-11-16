  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Gündem

Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 19:27:00 -
Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "KB-111" ve "TCSG-8" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki 2 lastik botta Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 72 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 309 göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 309 göçmen yakalandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Yerlikaya duyurdu! 309 göçmen yakalandı

İzmir açıklarındaki 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir açıklarındaki 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Yerel

İzmir açıklarındaki 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’de düzensiz göçmenlerin can pazarı
İzmir’de düzensiz göçmenlerin can pazarı

Yerel

İzmir’de düzensiz göçmenlerin can pazarı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23