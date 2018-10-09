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Çanakkale'de 69 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale Ayvacık'ta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 69 kaçak göçmen yakalandı.

09 Ekim 2018 Salı 19:23
Çanakkale'de 69 kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 69 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşil Liman mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 69 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:23
  1. Çanakkale
  2. Ayvacık
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