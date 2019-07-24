Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Kaçışı organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelendikleri minibüs ve otomobili durdurdu.
Araçlarda Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 50 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ileri sürülen 3 zanlı yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan minibüste yapılan aramalarda çok sayıda can yeleği ele geçirildi.
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