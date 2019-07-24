Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları,Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü sahilinden, bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti. "TCSG 109" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu'dakiSahil Güvenlik KarakolKomutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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