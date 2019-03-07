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Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

- Trabzon'da yapılacak şampiyonada 4 bölgeden 91 sporcu mücadele edecek

07 Mart 2019 Perşembe 12:48
Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası


TRABZON (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da yapılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Tramplen ve Kule Atlama Teknik Kurul üyeleri Aycan Limanlar ve Murat Sumen ile antrenör Hasan Tosun, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti, olimpik ölçülerdeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek şampiyona öncesi görüş alışverişinde bulundu.

Aycan Limanlar, burada yaptığı konuşmada, son derece modern bir havuzda böylesine önemli bir şampiyonayı düzenleyecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Limanlar, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışacak sporcular için şampiyonanın aynı zamanda haziranda Rusya'da yapılacak Avrupa, temmuzda ise Kore'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için milli takım seçmelerinin ilk ayağı olacağını vurguladı.

Uzun yıllar ABD'de de atlama branşında hizmet veren Murat Sumen ise Trabzon'un, Türkiye'de kule ve tramplenle atlamada kış kupası organize edilebilecek nadir illerden olduğunu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, bu branşta bir şampiyonanın Trabzon'da ilk kez düzenlenmesinin kendilerini son derece sevindirdiğini dile getirdi.

Öztürk, yakın süreçte uluslararası organizasyonların da Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenmesi için el birliğiyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda yarın saat 09.00'da başlayacak Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası'nda 4 bölgeden 91 sporcu mücadele edecek.

Şampiyona, 10 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:48
  1. Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası
  2. Trabzon
  3. Türkiye Yüzme Federasyonu

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