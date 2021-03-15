Çanakkale yüz yüze eğitim iptal mi? Çanakkale güncel risk durumu
Çanakkale’de yüz yüze eğitim son durum | 1 Mart’ta açıklanan risk haritasında Çanakkale yüksek riskli iller arasında yer aldı. 15 Mart itibariyle risk haritası güncellendi. Vatandaşlar Çanakkale’nin hangi risk grubunda yer aldığını yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Çanakkale güncel vaka sayısı | Çanakkale risk haritası-rengi | Çanakkale güncel risk durumu
Hangi illerde yüz yüze eğitim iptal edilecek? 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İlk açıklanan risk haritasında Çanakkale yüksek riskli iller arasında yer aldı. 15 Mart’ta risk haritası güncellendi. Peki, Çanakkale’de kafeler kapatılacak mı?
Çanakkale yüz yüze eğitim iptal mi? Çanakkale güncel risk durumu
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan risk haritasını ve alınan kararları açıklayacak. Son dönemde artan vaka sayılarına bakıldığında Çanakkale’nin çok yüksek riskli iller arasına yükselmesi bekleniyor.
Çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri almıyor. Bu illerde liselerde ise yüz yüze sınavlar yapılıyor. 12. Sınıflar ise tam zamanlı olarak okula gidiyor.