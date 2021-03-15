Hangi illerde yüz yüze eğitim iptal edilecek? 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İlk açıklanan risk haritasında Çanakkale yüksek riskli iller arasında yer aldı. 15 Mart’ta risk haritası güncellendi. Peki, Çanakkale’de kafeler kapatılacak mı?

Çanakkale yüz yüze eğitim iptal mi? Çanakkale güncel risk durumu

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan risk haritasını ve alınan kararları açıklayacak. Son dönemde artan vaka sayılarına bakıldığında Çanakkale’nin çok yüksek riskli iller arasına yükselmesi bekleniyor.

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri almıyor. Bu illerde liselerde ise yüz yüze sınavlar yapılıyor. 12. Sınıflar ise tam zamanlı olarak okula gidiyor.