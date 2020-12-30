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Aktüel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:15:10 -
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını seçen Vali Aktaş, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

İlhami Aktaş, tüm fotoğrafların birbirinden ayrı anlamlar ifade ettiğini belirterek, oylamaya değer bulunan kareleri çeken ajans çalışanlarını tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.

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