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Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz denizaltısı görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Nara Burnu açıklarında batan İngiliz denizaltısı E7'nin 80 metre derinlikteki enkazı, 104 yıl sonra TRT ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:25
Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz denizaltısı görüntülendi

ANKARA (AA) - Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul ve İzmit'i topa tutan, Çanakkale Savaşı'nda Nara Burnu'nda batan İngiliz denizaltısı E7, 104 yıl sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan belgeselle ilk kez görüntülendi.

Birleşik Krallık'ın E sınıfı denizaltılarından E7,1914'te inşa edildi. 54 metre uzunluğunda, 600 ton ağırlığındaki denizaltıda 31 personel görev yapıyordu. E7, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde görevlendirilen 10 İngiliz denizaltısından biriydi.

Çanakkale Savaşı'nda ana kuvvetleriyle boğazı geçemeyen İngiliz ve Fransızlar, 104 yıl önce denizaltılarla Marmara'ya sızdı.

O denizaltılardan biri olan İngiliz E7, İstanbul ve İzmit'i topa tuttu. Denizaltı, ikinci geçişinde Çanakkale Boğazı'nın en dar noktalarından Nara Burnu açıklarında çelik ağlara takılarak battı.

Deniz araştırmacısı Selçuk Kolay'ın Çanakkale batıkları üzerine yaptığı araştırmalar sırasında, E7'nin bulunması muhtemel alan belirlendi. 80 metre derinlikte bulunan denizaltının enkazı, TCG IŞIN arama kurtarma gemisinin uzaktan kumandalı su altı cihazı TCB Ahtapot tarafından görüntülendi. Su altı cihazından gelen görüntüler, batığın E7 denizaltısına ait olduğunun teyit edilmesini sağladı.

- Kıyılardaki tarih gün yüzüne çıktı

Denizaltının enkazına ulaşılmasına yönelik araştırma ve çalışmalar, TRT'de yayınlanan Mavi Tutku belgeseline konu oldu.

Belgelesin yapımcı ve yönetmeni Hakan Aslan, çekimler sırasında bir keşfin daha gerçekleştiğini, Deniz Kuvvetlerinin imkanları sayesinde kıyılardaki tarihin gün yüzüne çıktığını kaydetti. Aslan, "E7 denizaltısının ilk kez görüntülenmesi, Çanakkale Savaşı denizaltı harekatı ile ilgili belgeselimizin en önemli çalışmalarından biri oldu." dedi.

Enkazın E7'ye ait olduğunu teyit eden batık araştırmacısı Selçuk Kolay da Çanakkale Deniz Savaşları'na ait batıkların tümünün bulunması ve bugünkü durumlarının tespitinin çok önemli olduğunu vurguladı.

- Görüntüleyen TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisi

Milli imkanlarla inşa edilen TCG IŞIN, 22 Temmuz 2017'de A-583 borda numarası ile donanmaya katıldı.

Denizaltılarda meydana gelebilecek kaza ve arıza durumlarında personelin kurtarılması amacıyla hizmete giren 3 gemiden biri olan TCG IŞIN, 3 bin metre derinliğe kadar enkaz kurtarma imkan ve kabiliyetine sahip.

Gemi, ismini 1943'te yaşanan "Refah faciası" olarak bilinen kazada şehit olan Deniz Yüzbaşı Zeki Işın'dan aldı.TCG IŞIN, 2018'de, 1953 yılında Fethiye Körfezi'ne zorunlu iniş yaptıktan sonra derinliklerde kaybolan Fransız yolcu uçağının enkazına da ulaşmıştı.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:25
  1. Binbaşı İbrahim Emre Turan
  2. Çanakkale Savaşı
  3. Deniz araştırmacısı Selçuk Kolay
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  5. İngiliz E7 denizaltısı
  6. TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisi
  7. TRT
  8. Yapımcı ve Yönetmeni Hakan Aslan

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