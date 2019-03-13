Çanakkale peş peşe depremler! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla 3.7 ve 3.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08’de 3.4 büyüklüğünden deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.