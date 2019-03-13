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Çanakkale peş peşe depremler!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla 3.7 ve 3.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:29
Çanakkale peş peşe depremler!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08’de 3.4 büyüklüğünden deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:29
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