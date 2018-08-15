Çanakkale merkezli terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Çanakkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:15
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişinin yakalanması için Çanakkale, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.
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