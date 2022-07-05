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Aktüel Çanakkale Ezine’deki orman yangınında müjdeli haber
Aktüel

Çanakkale Ezine’deki orman yangınında müjdeli haber

Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale’nin Ezine İlçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:03:00 -
Çanakkale Ezine’deki orman yangınında müjdeli haber

YENİ AKİT  ANKARA

Orman yangınları var gücüyle mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü bu gün Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını kısa bir sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bu gün öğlen saatlerinde başlayan ormanyangınına 14 dakika içerisinde müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sert rüzgarla mücadele edildiği belirtilerek, “Çanakkale / Ezine Orman yangınına 14 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Sert rüzgarlar işimizi zorlaştırsa da son alev sönene kadar mücadelemiz bitmeyecek. Çanakkale / Ezine Şartlar zor olsa da yangın kontrol altında. Emeğinize sağlık #OrmanınKahramanları” ifadeleri kullanıldı.

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