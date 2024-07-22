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Gündem Çanakkale depreminde bazı evlerde çatlak oluştu!
Gündem

Çanakkale depreminde bazı evlerde çatlak oluştu!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 18:47:00 - 2024-07-22 18:47:46

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

AFAD Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sebebiyle herhangi bir olumsuz durum olmadığı açıklandı ancak sarsıntı bazı evlerde çatlaklar oluşmasına sebep oldu.

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