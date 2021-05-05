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Gündem Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan paylaşım
Gündem

Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan paylaşım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:39:00 -
Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan paylaşım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir paylaşımda bulundu.

Kamuoyunda isabetli deprem öngörüleriyle bilinen Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor" dedi.

"Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor"

Yaptığı paylaşımla tedirgin eden Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisinde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor. Sevgiyle."

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