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Gündem Çanakkale Boğaz'ında yabancı uyruklu gemiye operasyon
Gündem

Çanakkale Boğaz'ında yabancı uyruklu gemiye operasyon

Çanakkale Boğazı'nda Panama bandıralı gemiye operasyon düzenlendi. Piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogramlık kokain ele geçirilen geminin 2 kaptanı ve 7 personeli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:40:00 -
Çanakkale Boğaz'ında yabancı uyruklu gemiye operasyon

Çanakkale Boğazı'nda Panama bandıralı gemiye düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogramlık kokain ele geçirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan yola çıkan 'Frontier Falcon' isimli gemi Çanakkale'nin Biga ilçesindeki limanına yaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Panama bayraklı gemiye operasyon düzenlendi.

'Uluslararsı uyuşturucu' ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonunda yapılan operasyonda, 292 metre uzunluğundaki geminin karina bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tank içerisinde piyasa değeri 50 milyon lira olan 25 kilogram kokain bulundu.

Geminin 2 kaptanı ile 7 personelinin gözaltına alındığı operasyonda geminin su altı ve üstünde kalan kısımlarında aramalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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