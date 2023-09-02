Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar
Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Sarıçay’a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Sarıçay’a yanaştırıldı.