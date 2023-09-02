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Gündem Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar
Gündem

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-02 08:59:00 -
Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu sürüklenen 7 metrelik tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Sarıçay’a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde 7 metre uzunluğundaki içinde 4 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Sarıçay’a yanaştırıldı.

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