  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Malta bayraklı gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 19:06:00 -
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Malta'dan Tuzla'ya giden 103 metre uzunluğundaki "Santa Lucia" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23