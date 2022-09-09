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Aktüel Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Aktüel

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 21:37:00 -
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na boş olarak giden, 194 metre boyundaki Panama bayraklı "Phoenix Dawn" isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı.

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