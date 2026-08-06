Çanakkale Boğazı’nda dev tanker arızalandı! Ekipler anında teyakkuza geçti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mısır’dan Rusya’ya seyir halinde olan 269 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı 'Regal-1' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında aniden makine arızası yaptı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 269 metre uzunluğunda boş tanker, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.
Mısır’dan Rusya’ya giden 269 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı 'Regal-1' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarına makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan tanker römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. (DHA)