Çanakkale Boğazı'nda dev petrol tankeri alarmı! 'ZEPHYR PROSPER' sürüklenerek boğazı kilitledi!
Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde Barbados bayraklı dev bir ham petrol tankerinin sürüklenmesiyle büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli gemi, boğaz geçişi sırasında makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının acil durum bildirimi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Gemi Trafik Hizmetleri ekipleri anında teyakkuza geçti.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ham petrol tankeri 'ZEPHYR PROSPER' Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki gemi trafiği açıldı.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.