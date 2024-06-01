Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi limana yanaştırıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan "GLORIA G" adlı gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan "GLORIA G" adlı gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"225 metre boyunda, 66 bin ton mısır yüklü, Liberya bayraklı, GLORIA G isimli dökme yük gemisi; Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine arızası yaşamış olup, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA 13, KURTARMA-14 ve KURTARMA-16 Römorkörlerimizce gemiye anında müdahale edilmiştir. Nara Burnu'nda römorkörlerimiz gemiyi emniyete almış ve gemi emniyetle Şevketiye Demir Sahası'na demirletilmiştir."