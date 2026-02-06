  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı 'Kent lokantası açtık' diye övünüyorlardı! Twerk'çü Sinem'den yemeğe enflasyon üstü zam Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı
Yerel Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Yerel

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Sabah saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde
Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde

Gündem

Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde

İstanbul Boğazında gemi arızası paniği
İstanbul Boğazında gemi arızası paniği

Gündem

İstanbul Boğazında gemi arızası paniği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23