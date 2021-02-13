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Aktüel Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de yoğun kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:16:00 -
Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun kar ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Kuzey ve Güney yönlendiren boğaza giriş yapan gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğazın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferlerinde aksama bulunmadığı bildirildi.

 

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