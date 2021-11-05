Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
Yoğun sis sebebiyle kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı. Bütün feribot seferleri de yeniden normale döndü..
Çanakkale'de sabah sularında etkili olan yoğun sis sebebiyle Çanakkale Boğazı 07.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Geçişlere açıldı
Aradan geçen hemen hemen 8 saatin ardından kuzey ve güney istikametlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 15.15 itibarıyla izin verildi.
Seferler normale döndü
Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., tüm feribot seferlerinin normale döndüğünü belirtti