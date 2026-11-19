Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocabaş Çayı kenarında balık tutmaya çalışan 14 yaşındaki Abdul Vahid, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan ve bir süre sonra gözden kaybolan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

AFAD, POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine vakit kaybetmeden AFAD, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan çocuğa ulaşmak için Kocabaş Çayı ve çevresinde yoğun arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.