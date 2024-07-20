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Yerel Çanakkale, Ayvacık’taki yangın söndürüldü
Yerel

Çanakkale, Ayvacık’taki yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:46:00 -
Çanakkale, Ayvacık’taki yangın söndürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın 19 saat sonra söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki dün akşam saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Gece boyu süren müdahalede alevler gücünü yitirdi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise toplam 41 arazöz ile su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve toplam 248 personel müdahale edildi.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 19 saat sonra saat 16.00’da kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar orman alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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