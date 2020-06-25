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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 62 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 19:32:31 -
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 62 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 62 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirtilen farklı ülkelerin vatandaşı 62 sığınmacının yerleri tespit edildi.

Deveboynu Burnu açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

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