Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-905" botu ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.