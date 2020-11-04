  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale açıklarında 102 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Çanakkale açıklarında 102 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:56:15 -
Çanakkale açıklarında 102 sığınmacı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında durdurulan teknede, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 102 sığınmacı yakalandı.

Kumburnu açıklarında bir teknede yabancı uyruklular bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye botla Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi.

Teknede bulunan 102 sığınmacı ve geçişi organize eden şüpheli, kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Nefesler tutuldu! Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanlık seçimlerinden gelecek sonuçlar için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü, ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden arasında gerçe..
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay