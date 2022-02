Can Tosunbey Kara kimdir, kaç yaşında? Can Tosunbey Kara kimin torunu?

28 Şubat’ın “Sisi”si Seyhan Soylu, Tosun Paşa’nın torunlarından Can Tosunbey Kara ile evleneceğini duyurmasından sonra Can Tosunbey Kara’nın kim olduğu da sorgulanır oldu. Can Tosunbey Kara kimdir? Can Tosunbey Kara ne iş yapıyor? Can Tosunbey Kara mesleği ne? Can Tosunbey Kara kaç yaşında?