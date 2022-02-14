Can Tosunbey Kara kimdir, kaç yaşında? Can Tosunbey Kara kimin torunu?

Can Tosunbey Kara, Osmanlı Hanedanı'ndan Osmanlı Padişahlarından Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali Azade Tosun Paşa’nın torunudur.

Can Tosunbey Kara kimdir?

Sosyal medyada bu peşpeşe paylaşımların ardından Can Tosunbey Kara'nın kim olduğu merak konusu oldu. 39 yaşında akademisyen ve bilişim uzmanı

Tosun Paşa kimdir?

Ahmed Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa (d. 1794 - ö. 1816) Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu, İbrahim Paşa'nın kardeşidir. İbrahim Paşa'dan sonra Mısır valisi olan Abbas Hilmi Paşa'nın babasıdır. 1812'de vezir rütbesi ile Cidde ve Habeş valisi oldu. 1813'te Vehhabi isyanını bastırmak için babası Mehmed Ali Paşa tarafından bir ordu ile Hicaz'a gönderildi. Tosun Paşa'nın emri altında Fransızların yetiştirdiği muazzam bir piyade ordusu bulunuyordu.

Tosun Paşa önce Cidde'ye girdi. Sevk ettiği kuvvetlerle Mekke'yi isyancılardan aldı (1813). Vehhabilerden temizlediği Hicaz'ı yeniden güvenli bir hale getirdi. Tosun Paşa'nın bu başarısı İstanbul'da büyük bir sevinç meydana getirdi. Bu seferden hemen sonra veba hastalığına yakalanarak yaşamını yitirmiştir (1816).

Vehhabi ayaklanmasının 1813 yılında bastırılmasının etkileri edebiyatta da görülür. Âşık Esrâri'nin Vehhâbi Destanı adlı eserinde Ahmet Tosun Paşa övgüyle yer alır. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan tarihi binanın, kesin olmamakla birlikte, yakalandığı bir hastalık sonrası ılıcalarda tedavi olmak için Ahmet Tosun Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. En küçük oğlu Ahmet Tosun Paşa'nın 1816 yılında ölümü üzerine babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından anısına 1830 yılında Kahire Mehmet Ali Paşa Camii yaptırılmaya başlanmış ve inşaat Abbas Hilmi Paşa döneminde 1848 yılında tamamlanabilmiştir.