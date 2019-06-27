Can Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da sahne alacak Can, Dünya Moto3 Şampiyonası için Hollanda, Asrın Rodi de Superbike Şampiyonası ESBK için İspanya'da piste çıkacak

ANKARA (AA) - Milli motosikletçiler Can Öncü Hollanda, Asrın Rodi Pak da İspanya’da gaza basacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Can Öncü hafta sonu Dünya Moto3 Şampiyonası'nda, Asrın Rodi Pak da Superbike Şampiyonası ESBK'da mücadele edecek. Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 8. ayağı yarın 4 bin 500 metrelik Assen Pisti'ndeki serbest antrenmanlarla start alacak. 29 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarının ardından, 30 Haziran Pazar günü, 22 turdan oluşan yarış TSİ 12.00'de başlayacak.

- Asrın Rodi Pak İspanya'da

Milli sporcu Asrın Rodi Pak, İspanya'nın Valencia kentinde hafta sonu düzenlenecek Superbike Şampiyonası ESBK’da mücadele edecek. Sezonun üçüncü randevusu 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek. Asrın Rodi, 29 Haziran Cumartesi günkü sıralama antrenmanlarının ardından 18 turluk sezonun üçüncü yarışı için 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’te piste çıkacak.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.