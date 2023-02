Can kayıplarının vebali CHP’nin boynuna

MUHAMMET KUTLU ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin her defasında kentsel dönüşüme karşı çıkmasını Akit’e değerlendirdi. CHP’nin Hatay’da partizan tutumla engel olması yüzünden kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilememesinin faturasının çok ağır olduğunu hatırlatan Turan, “CHP ve ittifak ortakları insanlarımızın hayatı üzerinden siyaset yapmayı bırakmalıdır. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde kentsel dönüşüme karşı çıkmak büyük vebal getirir” dedi.

Her adımda gereksiz engellemeler

Dört cepheden engellemelerle karşılaştıklarını belirten Turan, şunları dile getirdi: “Üç büyük deprem yaşadık. Devlet-millet el ele yaraları sarma gayretindeyiz. Siyasi kavganın zamanı değil. Ancak biliyoruz ki ülkemizde 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor ve her adımımızda CHP’nin gereksiz engellemesi ile karşılaşıyoruz. Oysa tüm kurumlara, siyasi partilere, belediyelere düşen ortak akılla çözüm odaklı adımlar atılmasıdır. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Her projeye ‘hayır’ demek siyaset değildir. Her kentsel dönüşüme itiraz etmek, CHP tüzüğünde mi var? Kentsel dönüşüme karşı çıkmak muhalefet olmanın gereği midir? Çanakkale’nin kentsel dönüşüme ihtiyacı var. CHP’li belediyenin hiç gündeminde değil. Mesela CHP, İstanbul’da Esenler’de, Bayrampaşa’da, Fikirtepe’de, Kağıthane’de, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde her projeye karşı. Hatay’da, İskenderun’da birçok mahallede kentsel dönüşüme karşı. Siyasi saiklerle dönüşüme engel olmak büyük vebale ortak olmaktır. Açın milletin önünü. Herkes her yerde dönüşüme başlamalı.

İmamoğlu'nun Yılmaz mücadelesi!

Başında bulunduğu şehrin halkını afetlere karşı korumak, güvenli ve yaşanılır hale getirmekle görevli CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüme karşı ‘yılmaz’ bir mücadele veriyor. TMMOB ile birlikte hareket eden İmamoğlu, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek isteyen Esenler Belediyesi’ne dava üstüne dava açtı. Kentsel dönüşüme karşı birlikte hareket eden CHP, İP ve HDP, Beykoz Tokatlıköy’de depremde yıkılacak kaçak binaların yenilenmesi için yapılan projeye karşı çıkıyorlar. Meral Akşener ve TİP Milletvekili Barış Atay, Beykoz’a giderek halkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı kışkırttılar. Yandaş yargı kararlarını da arkalarına alarak Beykoz’da, Okmeydanı’nda yaşayanları kentsel dönüşüme karşı örgütlediler. Bunların günahları saymakla bitmez. Yazıktır günahtır bakınız onbinlerce canımız gitti, 11 şehrimiz yerle bir oldu. CHP artık aklını başına almalı.”