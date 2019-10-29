Can Dündar'ın, vatanını kaça sattığı ortaya çıktı!

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Almanya'ya firar eden vatan haini Can Dündar'ın hesabına her ay 80 bin avronun yattığını iddia etti.

MİT Tırları davasında serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Almanya'ya kaçan ve Türkiye yargı önüne çıkmaktan geri duran firari gazeteci Can Dündar, hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un "Can Dündar’ın aylık geliri ve eski solcuların talihsizliği" başlıklı yazısı çok konuşulacak.

12 Eylül döneminde Avrupa'ya kaçan solcuların büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Uğur, Can Dündar'ın ise farklı bir hayat sürdüğünü yazdı. Uğur, aldığı "top secret bilgiyi" okurlarıyla paylaştı:

"Evet, bu bilgiyi aldığımda inanın dudaklarım uçukladı! Ama elime geçen bu TOP SECRET bilgi, kendisinin satış değerinin hayli yüksek olduğunu kanıtlamakta.

Can Dündar’ın banka hesabı Almanya’da Post Bank’ın Berlin’deki şubelerinden birinde. Ve sıkı durun; her ay hesabına 80 BİN AVRO yatıyor. Çeşitli vakıflardan, gençlik ve kadın merkezlerinden ve bazı “bilinmeyen” kurumlardan.

80 bin avro bu boru değil. Yani ayda 520 bin lira. Yılda 6 milyon 240 bin lira."