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Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar firar etti

Vatana ihanetten yargılanan sözde gazeteci firari hain Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Türkiye'den kaçtığı öğrenildi.

14 Haziran 2019 Cuma 21:23
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar firar etti

Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın Türkiye'den firar ettiği ortaya çıktı.

Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, sosyal medya hesabından eşi Can Dündar ve oğlu Ege ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Dündar paylaşımında "Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. Onlar anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim. Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum. Umarım en kısa zamanda Türkiye hukuka, ayrı düşen tüm aile mensupları birbirine kavuşur" diye yazdı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:23
  1. Dilek Dündar kaçtı
  2. Can Dündar

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