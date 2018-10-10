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Can Dündar'ı korku sardı! Polis önlemlerini arttırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemlerde yaptığı başarılı operasyonların ardından Almanya'da bulunan vatan haini Can Dündar'ı büyük bir korku sardı. Sığıntı Dündar için Almanya'da alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:19
Can Dündar'ı korku sardı! Polis önlemlerini arttırdı

Batının ucuz bir tetikçi olarak kullandığı Can Dündar için Almanlar tarafından alınan güvenlik önlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından artırıldı.

İki yılı aşkın bir süredir Almanya'da yaşayan sözde gazeteci Can Dündar, Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RBB) konuştu.     

Vatan haini Dündar, Başkan Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda yaptığı ziyaretin ardından, kendisine yönelik tehlike seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti ve Alman polisinin de bu nedenle koruma önlemlerini artırdığını söyledi.

Alman hükümetini takdir etti

Başkan Erdoğan'ın terör operasyonlarının devam edeceği yönündeki sözlerinden rahatsız olan Can Dündar, Alman hükümetinin ise kendisine arka çıkmasını çok takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan iadesini talep etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında Can Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini ifade etmişti.

Hakkında 5 yıl 10 aya mahkumiyet kararı var

MİT tırları davasından 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci Dündar hakkında Nisan ayında “kırmızı bülten çıkarılması” kararı verilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 21:19
  1. Can Dündar
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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