Can Dündar, Alman dostları ile 15 Temmuz belgeseli hazırladı: Türk kanı taşımadığını ispat etti!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Vatana ihanet dosyası sebebi ile yurt dışına kaçan Can Dündar, Alman ZDF televizyonu için 15 Temmuz hain darbe girişimini konu edindiği 'Köprü' adlı bir belgesel hazırladı.

Alman dostlarını konuşturdu

15 Temmuz'un kahramanları gazilerimizle şehitlerimizin yakınlarına belgeselinde yer vermeyen vatan haini firari Can Dündar; 2015-2020 yılları arasında Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ni yapan Martin Erdman, Der Spiegel'de 2016-2019 arası Türkiye muhabiri olarak çalışan Maximilian Popp, Boğaziçi Köprüsü tanığı olarak tanıtılan Eyüp Karaman adlı kişi ile 15 Temmuz darbe girişimi bastırılana kadar köprüde görev alan ve sabah saatlerinde ölen asker Burak Dinler'in ablası Fadime Yeltepe'yi konuşturdu.

'Siviller askerleri katletti'

Can Dündar'ın ülkesine hainliğini sürdürdüğü belgeselde konuşan ve kendisine Boğaziçi Köprüsü görgü tanığı adı verilen Eyüp Karaman, masum sivillere yönelik akıl dışı suçlamalarda bulundu. Karaman, "Sarıklı sakallı insanlar ellerinde keleşlerle eski EGM binasının oraya doğru koşturuyorlardı. Orada bir kordon olarak askerlere ateş ettiklerini gördüm. Boğaziçi Köprüsü'nde de askerleri baya bir dövdüler. Çok yıprandı askerler. Elimden geleni yapmaya çalıştım yapamadım. Yazık oldu askerlere." dedi. Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ni yapan Martin Erdman da, "Yani tek yönlü birşey değildi bu. Sivillerde askerleri katletti." diye konuştu.

'Erdoğan, iktidarı için halkı sokağa çağırarak onları tehlikeye attı'

15 Temmuz'da; halkıyla, şerefli polis ve askeriyle hainler karşısında zafer kazanan Türkiye'nin başarısının gölgelenmeye çalışıldığı belgeselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da halkı meydanlara çağırmakla suçlandı. "Erdoğan gece yarısında Facetime ile CNN yayınına katıldı. Darbe girişimi Gülen'in yönettiğini söyledi ve halkı darbeye direnmek üzere sokağa çağırdı." denilen belgeselde konuşmacılardan Der Spiegel muhabiri, "Erdoğan hiç gözünü kırpmadan kendi vatandaşlarını sokaklara döktü. 'Tankların karşısına çıkın' dedi. Sırf iktidarda kalabilmek için binlerce insanın hayatını tehlikeye attı." şeklinde konuştu. Belgesel Alman muhabirin haddini aşan bu açıklamasından sonra, "Darbeyi yöneten lider açısından kurnaz ama sokağa çağrılan halk açısından son derece tehlikeli bir çağrıydı bu." ifadesi ile devam etti.

Alman dostlarına Erdoğan düşmanlığı yaptırdı

FETÖ'nün öne çektiği hain darbe girişiminin daha kötü sonuçlanmamış olması sebebi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu çıkış bize Allah'ın büyük bir lütfu' yorumunu çarpıtan Can Dündar, ilgili sözleri Alman dostuna şöyle değerlendirtti:

Almanya'nın Türkiye Büyükelçili Martin Erdman:

"Masum askerler masum siviller birbirlerini karşılıklı olarak katlettiklweri zaman, bu 'Allah'ın lütfu olabilir mi' acaba?"

FETÖ operasyonlarını da sindirememiş

Hain darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ operasyonlarını da içine sindiremeyen hain Dündar, belgeseldeki ilgili kısımda şunları aktardı:

"Cadı avı daha darbe bastırılmadan başladı. Emniyet'e 2 bin 740 yargıç ve savcının tutuklanması talimatı verildi. Belli ki listeler hazırdı."

Der Spiegel Muhabiri Maximilian Popp:

"Erdoğan'ın yaptığı şey bu darbe girişimini gayet kurnazca kendisi için kullanmak oldu. Binlerce, on binlerce insan Gülen tarikatıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile demir parmaklıklar arkasına kondu. Siyasi muhalifler tutuklandı."

Belegesel Der Spiegel Muhabiri Popp'un küstah ifadelerinden sonra şu şekilde devam etti:

"O hafta ilan edilen olağanüstü hal iki yıl sürdü. Bu sürede 130 bin kamu görevlisi tasfiye edildi. 4 bin 500'ten fazla hakim ve savcı görevinden uzaklaştırıldı. Ordudan 20 bin asker ihraç edildi. Generallerin yarısı kovuldu."

Almanya'nın Türkiye Büyükelçili Martin Erdman:

"Basın özgürlüğü çok ağır ölçüde sınırlandı. Yargı siyasallaştı. Üniversitelerin, akademik dünyanın bağımsızlığı çok büyük ölçüde sınırlandı. Türkiye devasa adımlarla Avrupa'dan uzaklaştı.

Hain Dündar'ın belgeseli şu özetleme ile sona erdi:

"O gece sonunda herkes kendi kaybına ağladı. Hükümet darbenin bastırılmasına yardım edenlere suç işledilerse bile ceza uygulamama kararı aldı. Darbe girişiminden dokuz ay sonra yapılan Anayasa değişikliği ile Erdoğan rejimi değiştirdi. Parlementer sisteme son verdi. Güçlü başkanlık sistemini ilan etti. Yasama, yürütme, yargı, medya fiilen Saray'ın kontrolüne geçti. Erdoğan artık tek adamdı."