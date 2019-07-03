Çan Belediye Başkanı Öz’den pehlivanlara baklavalı ziyaret

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz’da Edirne’de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu. Başkan Öz, Belediyemiz Güreş Kulübü güreşçileriyle Kırkpınar öncesi bir araya gelerek güreşçilerimize başarılar diledik. Her zaman olduğu gibi ben pehlivanlarımıza güveniyorum. 6-7 Temmuz’da da Çanımızı Edirne’de en iyi şekilde temsil ederek başarı sağlayacaklardır. Başta antrenörleri Halil Pulat olmak üzere tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu güreş aynı zamanda 20 Temmuz’da yapılacak Çan Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivanlığı güreşleri için de hazırlık olacak” dedi.