Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri Kırkpınar’a uğurladı Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz’da Edirne’de yapılacak olan 658.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz’da Edirne’de yapılacak olan 658. Kırkpınar güreşleri için Çan Belediyesi Güreş Kulübü güreşçilerini uğurladı.

Başkan Öz, "658. Kırkpınar güreşleri için güreşçilerimiz kampta iyi hazırlandılar. Motivasyonları gayet yüksek. 6-7 Temmuz’da yapılacak güreşlerde de Edirne’de Çan Belediyesini en iyi şekilde temsil edecekleri inancındayım. Ben tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum. Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin” dedi.

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