  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Can Ataklı’nın o sözleri Araf Suresi’nin 179. Ayetini hatırlattı
Gündem

Can Ataklı’nın o sözleri Araf Suresi’nin 179. Ayetini hatırlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 08:03:00 -

Bugüne kadar yerli ve milli proje karşıtlığıyla tanınan Can Ataklı yaptığı yayında yine Türkiye'nin gurur projelerinden biri olan Togg'u hedef aldı. Can Ataklı’nın Togg’u inkar etmeye devam etmesi Araf Suresi 179. Ayetini hatırlattı.

Ataklı YouTube hesabından yaptığı canlı yayında, "Gemlik'te bir limana her gün İtalya'dan TOGG geliyor. 100'ün üzerinde kişi biliyor, ben de öğreniyorum tabi Arabalar geliyor, önlerini bantlarla kapatıyorlar Kamera sistemi TOGG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Kendi kendisine sorduğu "Nereden biliyorsun?" sorusunaysa tekrar kendi kendine "Nereden duydun demeyin duydum işte" şeklinde güvensiz bir cevap verdi.

Ataklı’nın bu sözleri Araf Suresinin 179. Ayetini hatırlattı:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BU İLK DEĞİL

Ataklı daha önce de "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadeleriyle yerli otomobili hedef almıştı.

CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti
CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

Medya

CHP'li Can Ataklı, o pişkinliğe böyle isyan etti

CHP'li Can Ataklı'dan akıllara zarar seçim açıklaması
CHP'li Can Ataklı'dan akıllara zarar seçim açıklaması

Medya

CHP'li Can Ataklı'dan akıllara zarar seçim açıklaması

Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum
Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum

Gündem

Can Ataklı’dan akıl almaz "Togg" iddiası! Senin kafan mı güzel koçum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23