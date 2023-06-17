Can Ataklı’nın o sözleri Araf Suresi’nin 179. Ayetini hatırlattı

Ataklı YouTube hesabından yaptığı canlı yayında, "Gemlik'te bir limana her gün İtalya'dan TOGG geliyor. 100'ün üzerinde kişi biliyor, ben de öğreniyorum tabi Arabalar geliyor, önlerini bantlarla kapatıyorlar Kamera sistemi TOGG'lar geldiğinde saraydan sivil uzman ekip gelip güvenlik önlemi alınıp kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Kendi kendisine sorduğu "Nereden biliyorsun?" sorusunaysa tekrar kendi kendine "Nereden duydun demeyin duydum işte" şeklinde güvensiz bir cevap verdi.

Ataklı’nın bu sözleri Araf Suresinin 179. Ayetini hatırlattı:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”



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BU İLK DEĞİL

Ataklı daha önce de "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadeleriyle yerli otomobili hedef almıştı.