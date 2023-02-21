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Medya Can Ataklı'nın feleği şaştı! Attığı çamur "yok artık" dedirtti
Medya

Can Ataklı'nın feleği şaştı! Attığı çamur "yok artık" dedirtti

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan rekor tutar, solakların feleğini şaşırttı. Zor durumda kenetlenmesini bilen vatandaşlarımızın yardımlaşması karşısında ne yapacağını şaşıran yazarlardan Can Ataklı, AFAD üzerinden çirkin imalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:41:00 -
Can Ataklı'nın feleği şaştı! Attığı çamur "yok artık" dedirtti

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan rekor tutar, solakların feleğini şaşırttı. Zor durumda kenetlenmesini bilen vatandaşlarımızın yardımlaşması karşısında ne yapacağını şaşıran yazarlardan Can Ataklı, AFAD üzerinden çirkin imalarda bulundu. "AFAD milyarlarca lira bağışı nereye ve nasıl harcıyor?" sorusunu ortaya atarak suyu bulandırmaya çalışan Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Kamu kaynakları (…) “büyük dayanışma, yardımlaşma” adı altında AFAD’ın hesaplarına kaydırıldı.

(…)

Sonuçta kontrolün kimde olduğunu bilmediğimiz AFAD’ın elinde milyarlarca lira para toplandı.

Sadece depremin 10’uncu gecesinde tüm televizyonların katılıyla yapılan yardım kampanyasında 115 milyar lira toplandı.

Daha önceki bağış ve devletin yatırdığı kaynaklarla birlikte bu paranın 200 milyar lirayı bulduğunu tahmin ediyorum.

Peki bu para nasıl harcanıyor?

Ayrıca neye göre harcanıyor?

Ve en önemlisi bu harcamalar kimin emriyle yapılıyor?"

 

 

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