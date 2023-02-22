Can Ataklı'dan skandal sözler! Haddini bil, edepsizlik etme

Her Allah'ın günü aynı karalamalara imza atan, ancak sonunda bütün iftira ve yalanları tek tek ortaya çıkan Can Ataklı, AK Parti ile ilgili yine akla ziyan ithamlarda bulundu.

Ataklı, Sözcü gazetesinin "yavrusu" Korkusuz'daki yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"AKP iktidarı ve saray yönetimi depremi bahane edip bütün primleri kendinde toplamaya çalıştı ama nafile. Bu depremle birlikte topluma dayatılan ve vazgeçilmez gibi anlatılan kavramların çoğu çöktü. Örneğin din istismarı ve din üzerinden siyaset çöktü. Depremi bile dine bağlayıp zeytinyağı gibi üste çıkma çabası dindar olan olmayan herkesin tepkisini çekti gözünü açtı.

Depremle ilgili saçma sapan dini yorumlar getirmeye çalışanlar “kör gözün parmağına” örneğindeki gibi toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kalktı, sonuç hüsran oldu. Bu depremle birlikte devlet kavramının iktidar için kullanıldığı anlaşıldı, devletin yüceliği üzerinden yapılan beyin yıkama operasyonları çöktü.

Yine bu depremle birlikte kaynakların sadece belli kesimler için kullanıldığı, yardımların bile bir şova dönüştürülerek istismar edildiği görüldü. Sonuçta, AKP ve saray da artık şu gerçeği görmek zorunda.

Türkiye gerçekten değişti. Yepyeni bir Türkiye var artık.

“Eski Türkiye” safsatası ve karalaması çöktü, iktidarı da altına aldığını söylemek yanlış olmaz."