CHP yandaşı Can Ataklı'dan dikkat çeken soru: Özgür Özel'in aklına kim girdi?

Can Ataklı, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu örgütünün, CHP Genel Merkezi’ni işgaline son verilmesinden duyduğu üzüntüyü, “Hay Allah müstehakınızı versin emi!” başlıklı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya koydu.

Can Ataklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ilgili bölümü şöyle: "CHP tarihinin en acı gününü yaşadı. Polis gaz bombaları ve plastik mermilerle CHP genel merkezine girdi. Ortada büyük bir 'akılsızlık' var! Kim Kılıçdaroğlu’nun aklına girdi, kim Özgür Özel’e 'diren' dedi ve bu inanılmaz gün yaşandı? Erdoğan ise çok rahat, CHP’nin içine düştüğü durumu adeta ellerini ovuşturarak izliyor, her zamanki gibi 'biz bir şey yapmadık, kendi kendilerine yapıyorlar' algısı yaymaya çalışıyor."

Ataklı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Bir kısım CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun haklılığını vurgulayarak Özgür Özel'in aklına kimlerin girdiğini tartışmaya başladı. Özellikle Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden CHP'liler, partinin yaşadığı bölünmeden duydukları utancı dile getirdiler.