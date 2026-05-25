  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı'ndan bayram önerileri: Kırmızı Et Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmeli... Safi'den Fenerbahçe açıklaması: Özlenen Fenerbahçe'yi vadediyor! Hakan Safi'den büyük iddia... Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış: Ndidi'de son karar hocada: Peş peşe ayrılıklar... Alışılmadık kararları alacak: İşte Okan Buruk'un yerli prensi Bombalar durduramadı: Gazzeli mühendis çadırda parça üretiyor Süper güçlerin yapay zeka savaşı! Küresel yatırımlarda rekor 'Türkiye'yi cehheneme çevireceğiz' diyen ülke 114 tane savaş uçağı alıyor: Hem de Koral'ın patır patır düşürdüğü uçakları Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat! Kurban etiyle mangal yapanlar yandı: Mide rahatsızlığı, gastrit reflü, tansiyon... Gizli büyük bir risk taşıyor Bayram öncesi hücum ettiler! Ek sefer başlattılar!
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Yaklaşan Mübarek Kurban Bayramı öncesinde ünlü şeften ince tüyolar geldi...

#1
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Kurban Bayramı yaklaşırken, etin doğru şekilde işlenmesi, saklanması ve değerlendirilmesi konusu yeniden gündeme geldi. TAŞFED Aşçılık Milli Takım Kaptanı Şef Volkan Aslan, özellikle bayram döneminde yapılan en yaygın hatalara dikkat çekerek, etin daha sağlıklı ve verimli kullanılabilmesi için önemli öneriler paylaştı!..

#2
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Şef Volkan Aslan, kurban etinin yalnızca pişirme aşamasının değil; dinlendirme, parçalama, saklama ve değerlendirme süreçlerinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

#3
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Kurban kesimi sonrası yapılan en yaygın hatalardan birinin eti dinlendirmeden pişirmek olduğunu vurgulayan TAŞFED Aşçılık Milli Takım Kaptanı Volkan Aslan, etin doğru dinlendirilmesinin hem lezzet hem de doku açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Aslan, “Yeni kesilen etin hemen pişirilmesi sert bir dokuya ve istenilen lezzetin oluşmamasına neden olabilir. Etin ideal kıvamına ulaşabilmesi için en az 12 ila 24 saat kontrollü şekilde dinlendirilmesi gerekir.” dedi.

#4
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Etlerin saklama sürecinde yapılan hatalara da dikkat çeken Aslan, büyük parçalar halinde ve sıcak şekilde üst üste yerleştirilen etlerin sağlıklı muhafaza edilemediğini ifade etti. Etlerin kullanım ihtiyacına göre porsiyonlanmasının daha doğru bir yöntem olduğunu belirten Aslan, “Etler dinlendirme sürecinin ardından küçük porsiyonlar halinde saklanmalı. Bu yöntem hem ürün kalitesinin korunmasına hem de kullanım sırasında gereksiz çözülme ve yeniden dondurma riskinin önüne geçilmesine yardımcı olur.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Türk mutfak kültüründe etin bütüncül şekilde değerlendirildiğini ifade eden Şef Volkan Aslan, özellikle kemik, ilik ve bağ dokularının doğru tekniklerle kullanıldığında hem lezzet hem de besin değeri açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

#6
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

“Kurban etini yalnızca birkaç ana yemek olarak düşünmemek gerekiyor. Özellikle ilikli kemikler ve bağ dokuları, uzun süre düşük ısıda pişirildiğinde yoğun aromalı ve besleyici bir kemik suyuna dönüşüyor. Bugün birçok kişi dışarıdan kolajen takviyesi kullanıyor ancak doğal kolajen kaynakları aslında bizim mutfak kültürümüzde yıllardır var.” ifadelerini kullanan Aslan, kemik suyunun çorbalardan soslara, pilavlardan et yemeklerine kadar birçok tarifte güçlü bir lezzet temeli oluşturduğunu belirtti. Uzun süre kontrollü şekilde kaynatılarak hazırlanan kemik suyunun geleneksel mutfakta önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aslan, “Kemik suyunda acele edilmemeli. Düşük ısıda yapılan uzun pişirme sayesinde hem daha yoğun kıvam hem de daha güçlü bir aroma elde edilir.” dedi. Hazırlanan kemik suyunun porsiyonlanarak dondurucuda saklanmasının pratik ve verimli bir yöntem olduğunu da sözlerine ekledi.

#7
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

Özellikle kemikli ilik suyunun Anadolu mutfağında uzun yıllardır önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şef Volkan Aslan, kemik ve bağ dokularının doğru tekniklerle değerlendirildiğinde doğal kolajen açısından oldukça zengin bir içerik ortaya çıktığını söyledi.

#8
Foto - Ünlü Şef'ten Bayram İçin Sağlıklı Et Tüketimi Rehberi: Lezzet ve besin değerine dikkat!

“Bugün birçok insan dışarıdan kolajen takviyesi kullanıyor ancak doğal kolajen kaynakları aslında bizim mutfak kültürümüzde yıllardır var. Özellikle ilikli kemikler, eklem bölgeleri ve bağ dokuları düşük ısıda uzun süre pişirildiğinde yoğun aromalı, besleyici ve güçlü bir kemik suyu elde ediliyor.” ifadelerini kullanan Aslan, kemik suyunun çorbalardan soslara, pilavlardan et yemeklerine kadar birçok tarifte doğal bir lezzet temeli oluşturduğunu belirtti. İyi bir kemik suyu için ilikli kemiklerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, kemiklerin kaynatılmadan önce kısa süre fırınlanmasının aromayı daha da güçlendirdiğini ifade etti. “Kemik suyunda acele edilmemeli. Düşük ısıda uzun saatler boyunca yapılan kontrollü pişirme sayesinde hem yoğun kıvam hem de güçlü bir aroma ortaya çıkar. Soğuduğunda hafif jelleşen yapı ise doğal kolajenin en önemli göstergelerinden biridir.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Gündem

İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor
Gündem

İran basını duyurdu! Türkiye Yunanistan ile büyük savaşa hazırlanıyor

İran devlet televizyonu ve haber ajansları, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki batı destekli kuşatmaları yerle bir edecek tarihi ve..
Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!
Gündem

Siyonistlerin kirli tezgahı ifşa oldu! Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan müzakere oyununu darmadağın etti!

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle yayımladığı tarihi video mesajda, Beyrut ve Tel Aviv arasında..
Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum!
Gündem

Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mutlak butlan kararı ile sadece Özgür Özel ve ekibinin değil, Cumhurbaşkanının yanında gözüküp ancak..
Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Özgür Özel ve ekibinin işgal ettiği CHP Genel Merkezi polis tarafından boşaltılırken CHP Genel Merkezi'ne giren Kemal Kılıçdaroğlu destekçil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23