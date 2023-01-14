Can Ataklı iyice azıttı

Milli Savunma Sanayii'nde yapılan çalışmalar birilerini rahatsız etmeye devam ediyor.

Hangi tarafta belli olmayan Can Ataklı, Türkiye'nin kazanımlarıyla dalga geçmeye kalktı.

Ataklı youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Bir füze yapmış, bir de bu gerizekalılık çıktı biliyor musunuz? bugün Hürriyet'in manşeti güvenlikçi bir adam var adını unuttum bile güvenlikçi uzun saçlı bir adam var. Adı neyse o gitmiş çok güzel uçak bilmem ne, altay tankı hepsi palavra bununla kandırıyorlar." dedi.