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Gündem Can Ataklı iyice azıttı
Gündem

Can Ataklı iyice azıttı

Türkiye'nin Milli Savunma Sanayii projelerine kin kusan Can Ataklı, 'Bir de bu gerizekalılık çıktı' diyerek hakaretler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 23:41:00 - 2023-01-14 23:44:39

Milli Savunma Sanayii'nde yapılan çalışmalar birilerini rahatsız etmeye devam ediyor.

Hangi tarafta belli olmayan Can Ataklı, Türkiye'nin kazanımlarıyla dalga geçmeye kalktı.

Ataklı youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Bir füze yapmış, bir de bu gerizekalılık çıktı biliyor musunuz? bugün Hürriyet'in manşeti güvenlikçi bir adam var adını unuttum bile güvenlikçi uzun saçlı bir adam var. Adı neyse o gitmiş çok güzel uçak bilmem ne, altay tankı hepsi palavra bununla kandırıyorlar." dedi.

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Yorumlar

Sabri

Nasıl bir zihniyet nasıl bir kişilik bunlar bu toprakların çocuğu olamaz

Ramazan

Bu yamyam tutuklanmalı ülkenin insanlarının huzurunu bozuyor Nasıl yalan olur
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