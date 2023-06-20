Can Ataklı ile aynı konuşan gavur! Fransa'da İslamofobi rezaleti...
Fransa’nın Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, ülkede yaşayan Müslümanları hedef aldı.
Fransız Başkan, "Birçok şehirde Müslüman öğrencilerin okullarda namaz kılmaya başladığı haberlerini alıyoruz." dedi.
Christian Estrosi, Müslümanlardan rahatsızlığını şöyle anlattı:
Bu çok ağır bir durum. Laik cumhuriyeti muhafaza etmeliyiz.
Estrosi'nin sözleri Can Ataklı'nın İslam'a olan düşmanlığını hatırlattı.
Ataklı da, "Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar." demişti.
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