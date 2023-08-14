Can Ataklı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a fena saydırdı: Bunlar bel kemiksiz, onursuz, asalak...

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranına katkı sağlamamalarına CHP'den 40'a yakın milletvekilliği alan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu Can Ataklı hedef tahtasına oturttu. Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri Meclis'e girdiler. Bunların hepsi belkemiksiz ve onursuz çıktı." ifadelerini kullandı.

"CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim"

Özellikle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

"Gelecek Partisi olarak seçimlere gireceğiz"

Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

"Biz olmasaydık %48 alamazdınız"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "altılı masanın kurulmasında öncü olanlardan bir tanesi Davutoğlu'dur" dedi ve CHP'ye "Biz olmasaydık %48 alamazdınız" ayarı verdi.

Üstün, "Seçime tamamen dağınık girilseydi CHP'de bu kadar milletvekili çıkartmayabilirdi veya Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy almayabilirdi. Davutoğlu'nun açıklaması bizim en iyi birlikteliği öne çıkarmak istemizden kaynaklı bir açıklamadır o" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise CHP'nin oy oranıyla ilgili geçtiğimiz ay çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.Babacan "Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 9,5'tan yüzde 16,3'e çıktı. Türkiye genelinde oy artışı 2,5 puan ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, 2 oldu. İkincisi de bizim il başkanımız. Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimde yüzde 15 oy çıkartmış. Şu anda yüzde 20.4. 5 puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alamazdı." ifadelerini kullanmıştı.

"CHP'ye asalak gibi yapıştılar"

Ataklı "CHP'ye asalak gibi yapışıp içeri Meclis'e girdiler. Bunların hepsi bel kemiksiz ve onursuz çıktı. Girer girmez hepsini unuttular lan ayıptır" ifadelerini kullandı.