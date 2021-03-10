Kar, yağmur derken şimdi de çamur yağışı uyarısı geldi. Peki, hangi illerde neden çamur yağacak?

Çamur yağmuru nereye yağacak? Çamur yağışı ne zaman?

Suriye ve Irat kaynaklı toz taşınımının bazı illerde çamur yağışına yol açabileceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü söz konusu yağış için Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimini uyardı. Çamur şeklindeki yağışın bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sebeple bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği açıklandı.

Kurumdan yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra İç Ege ve Eskişehir çevreleri, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz'in batı kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıkların bugün 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğudan, ülkenin kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.