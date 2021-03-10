Çamur yağmuru nedir? Çamur yağmuru ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin’in özellikle güney kesimlerinde, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, toz taşınımı beklendiğinden oluşabilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM, 10 Mart tarihinde yurt genelinde etkili olacak hava durumu ile ilgili bilgi verdi. MGM açıklamasında, toz aşımının etkili olacağını belirtti.

Çamur yağmuru ne zaman yağacak?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği bekleniyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmekte. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) gece saatlerinden sonra toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Çamur yağmuru nedir? Çamur yağmuru neden meydana gelir?

Türkiye’nin batısında, Akdeniz üzerinde ve İtalya’nın güneyinde alçak basınç sistemi bulunuyor. Buradaki basınç etrafına göre daha az olduğu için çevredeki hava buraya doğru yöneliyor. Hava alçak basınç sistemine doğru gelirken rüzgar da belli bir miktara ulaştığında Afrika’dan, Sahra’dan atmosfere, havaya toz karışmış oluyor. Dışarıdan gelen hava, alçak basınç merkezinde yukarı doğru çıkarken beraberinde tozu da kaldırıyor. İtalya’nın güneyindeki, Akdeniz üzerindeki bir sistem Afrika’dan kalkan tozu Türkiye’ye getiriyor. Merkezden uzaklaştıkça toz taşınımının etkisi azalmış olacak.